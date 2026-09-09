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Park halindeki TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı; kaza kamerada

Park halindeki TIR’a çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı; kaza kamerada
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DİYARBAKIR'da park halindeki TIR’a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü kurye ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'da park halindeki TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü kurye ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada yaralanan motokurye yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motokurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün tedavisi sürerken, kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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