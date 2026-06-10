Ankara'da otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.
Büyüksaray Sanayi Sitesi'nde bir fabrikanın önünde park halinde bulunan otomobilin motor bölümüne yılan girdi.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu aracın motor kısmına giren yılanı çıkardı. Yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş