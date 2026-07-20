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Tekirdağ'da park halindeki otomobil geri hareket ederek istinat duvarına çarptı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki otomobil, sürücüsünün araçtan ayrılmasının ardından geri hareket ederek bir apartmanın istinat duvarına çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki otomobil geri hareket ederek istinat duvarına çarptı.

Muhittin Mahallesi Bağlar İçi 2. Sokak'ta park edilen 16 RC 328 plakalı otomobil, sürücüsünün araçtan ayrılmasının ardından henüz belirlenemeyen nedenle geri hareket etmeye başladı.

Kontrolden çıkan otomobil, bir apartmanın istinat duvarına çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan, otomobilin geri hareket ederek duvara çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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