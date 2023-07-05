Malatya'da Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde park halinde bulunan bir kamyonet alev alev yandı. Olay, gece yarısı meydana geldi ve yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Park halindeki kamyonet alev alev yandı

MALATYA - Malatya'da Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde park halinde bulunan bir kamyonet alev alev yandı.

Olay, gece yarısı Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali otopark alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otogarın park alanında park halinde olan 44 FP 462 plakalı Ford marka kamyonetin motor kısmında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında alev alev yanan araç kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.