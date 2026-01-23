Paris'te çağdaş sanatçı Şahin Demir'in 'Bakışla Yüzleşme' sergisi açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te çağdaş sanatçı Şahin Demir'in "Bakışla Yüzleşme" adlı sergisinin açılışı yapıldı.

Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından Paris'te organize edilen serginin açılışında, çağdaş sanatçı Demir'in çizdiği portreler tanıtıldı.

"Bakışla Yüzleşme" sergisi, Demir'in yaklaşık 2 ayda tamamladığı 8 eserden oluşuyor.

Eserlerde renk kullanımındaki çeşitlilik dikkati çekerken, kadın portrelerindeki bakışların derinliği öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer burada yaptığı konuşmada, sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demirer, bu serginin sanatçı Demir'i tanımak için bir fırsat olduğunu belirterek, " Türkiye'nin sanatını ve kültürünü tanımak için de bir fırsat." dedi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatoş Özsoy, Demir'i tanıtmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sanat insanlık için büyük bir köprüdür. İçinde tüm iyi kalpleri barındırır." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Demir, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Ben resimlerle ilgili konuşmayı tercih eden bir sanatçı değilim çünkü daha çok zaten sanatçının işi bence üretmek ve ürettikten sonra izleyiciyle buluşturmak." diye konuştu.

Serginin küratörü Feride Çelik, Fransa'da özellikle Paris'teki Louvre Müzesi'nde portrelerin çok klasik bir tarzda olduğunu kaydederek, Demir'in eserlerini modern bir yaklaşımla ele aldığını anlattı.

Sergiye, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz ve Yunus Emre Enstitüsünün Paris Müdürü Dudu Keleş'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.