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Paris'te lüks bir oteldeki soygunda yaklaşık 1 milyon avro değerinde eşya çalındı

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Fransa'nın başkenti Paris'te lüks bir oteldeki soygunda hırsızlar yaklaşık 1 milyon avro değerinde eşya çaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te lüks bir oteldeki soygunda hırsızlar yaklaşık 1 milyon avro değerinde eşya çaldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'in 8. bölgesinde lüks bir otel odasında, 8 Eylül gecesi soygun meydana geldi.

Polis kaynaklarına göre, 2 hırsız otele tırmanarak 7. kattaki bir odaya girdi. Kaçan hırsızlar, henüz yakalanamadı.

Yaşanan soygunla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mali vatandaşı mağdur, polise verdiği ifadede, yaklaşık 1 milyon avro değerinde eşyasının çalındığını dile getirdi.

Mağdur, çalınan eşyaları arasında 636 bin avro değerinde bir saat bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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