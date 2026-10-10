Haberler

Paris'te Gazze'ye destek gösterisinde İsrail'e yaptırım çağrısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Paris'te İsrail'in Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü soykırıma karşı gösteri düzenleyen binlerce Filistin destekçisi, Fransa'nın İsrail'e yaptırım kararı almasını istedi. Göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli doktorların ve esirlerin serbest bırakılmasını da talep etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail'in 3 yıldır Gazze'de devam eden soykırımına karşı gösteri yapıldı.

Farklı dernek, sendika ve siyasi partilerin çağrısıyla Filistin destekçileri Paris'in tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

İsrail'in Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü soykırıma son vermesini talep eden binlerce gösterici, Chatelet Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli doktorların ve esirlerin serbest bırakılmasını ve Fransız hükümetinin İsrail'e karşı yaptırım kararı almasını istedi.

Ellerinde Filistin bayrakları, "Soykırımları değil, liseleri finanse edin" ve "Filistin halkı için kendi kaderini tayin etme hakkı" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Gazze, Paris seninle", "Soykırımı durdurun" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Göstericiler, Arapça şarkıların yanı sıra Ermeni asıllı ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un "La Boheme" eserini dinledi ve söyledi.

Gösteriye, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partili milletvekilleri Gabrielle Cathala, Ersilia Soudais, Daniele Obono ve Thomas Portes da katıldı.

"Bu hükümet, Fransa'yı utandırıyor"

Gösteride söz alan Portes, Gazze'de soykırım olduğunu dile getirenler ceza alırken insanlığa karşı suçların propagandasını yapanların televizyona çıkabildiğini belirtti.

Portes, Fransa'dan İsrail'e gönderilen silahlar konusunda "3 yıldır silahlar üzerinde ambargo uygulanmasını ve silah sevkiyatları konusunda şeffaflık olmasını talep ediyoruz. Ancak Fransız hükümeti hala silahlar için ambargo açıklamayı reddetti." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın, İsrail hükümetinin bölgede yaptıklarının suç ortağı olduğunu dile getiren Portes, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde söz aldığı sırada, savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu taşıyan uçağın Fransız hava sahasından geçmesine izin verdiğini" söyledi.

"Macron'un elleri Gazzeli, Lübnanlı ve Suriyeli çocukların kanıyla dolu"

Filistin asıllı Fransız avukat Salah Hamouri ise İsrail'in Filistin'deki sömürge politikasının 1948'den bu yana devam ettiğini belirterek, bu politikayla Filistin halkının yok edilmeye çalışıldığını vurguladı.

Hamouri, Filistinlilerin kendi topraklarında ve dünya genelinde bu duruma karşı direndiğini dile getirerek, İsrail makamlarının bazı Avrupalı ülkeleri arkasına alarak "Büyük İsrail" projesinden yana olduğunu açık bir şekilde ifade ettiğini kaydetti.

Fransa ve Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'in Gazze'deki soykırımının suç ortağı olduğunu ifade eden Hamouri, "Macron'un elleri Gazzeli, Lübnanlı ve Suriyeli çocukların kanıyla dolu." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin hareketi son derece önemli"

Fransa'da günlerdir devam eden lise eylemlerinin simge isimlerinden biri haline gelen liseli öğrenci Elwan Benoit da boynunda kefiye ile gösteriye katıldı.

Benoit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'daki öğrencilerin lise eylemleri sırasında da Filistin'le dayanışma içinde olduklarını dile getirdiklerini aktararak, "Bugün Filistin hareketi son derece önemli çünkü bu durumun izole bir durum olmadığının farkındayız. Birçok halk soykırıma uğruyor." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin onlarca yıldır büyük acı çektiğini söyleyen Benoit, Ekim 2023'ten bu yana soykırıma uğrayan Filistin halkını desteklemek için gösteriye katıldığını dile getirdi.

Benoit, Fransız liseli öğrenciler için daha fazla hak ve imkan talep ederek, "Liseler konusunda mücadele etmeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA
Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı yeni dizisinde sınırları zorladı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı

Amedspor liderliği Ankara'da kaptırdı
Suudi Arabistan'da havalimanına bir saldırı daha: Çok sayıda yaralı var

Dünyanın gözü bölgede! Havalimanını vurdular: Çok sayıda yaralı var
Galatasaray kasasını doldurdu! Dursun Özbek rekor geliri açıkladı

Galatasaray'a büyük müjde! Dursun Özbek kürsüden duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira
Tutuklanan Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevinden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Başkan Vekili görevinden uzaklaştırıldı
Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı

Patronunu WhatsApp'ta çekiştirdi! Mahkemenin kararı şaşırttı
Tarlada 20 lira, markette 350 lira! Zeytin üreticisi fiyatlardan şikayetçi

Akılalmaz fiyat farkı: Tarlada 20, markette 350 lira
Hızlı tren seferleri başladı! İki şehir arası artık 54 dakika

Hızlı tren seferleri başladı! İki şehir arası artık 54 dakika
Nihat Kahveci'den Rafael Leao için dikkat çeken iddia

Nihat Kahveci'den Rafael Leao için flaş iddia
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi

AK Parti'ye mi katılıyor? Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt