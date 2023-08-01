Paris'te bir kuyumcu mağazası soyuldu
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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan bir kuyumcu mağazası silahlı kişiler tarafından soyuldu. Hırsızlar, çaldıkları mücevheratla kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te bir kuyumcu mağazası silahlı kişiler tarafından soyuldu.
Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Paris'in 2. Bölgesi'ndeki bir kuyumcu mağazası sabah saatlerinde hırsızların hedefi oldu.
Paix Caddesi'ndeki mağazaya silahlarla giren hırsızlar, çaldıkları çok sayıda mücevheratla kayıplara karıştı.
Mağaza personelinden kimsenin yara almadığı soygunda, çalınan malların miktarı henüz netlik kazanmadı.
Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Alaattin Doğru - Güncel