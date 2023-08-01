Paris'te bir kuyumcu mağazası soyuldu

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan bir kuyumcu mağazası silahlı kişiler tarafından soyuldu. Hırsızlar, çaldıkları mücevheratla kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.