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Paris Savcılığı kadın öğretmene Gazze nefret söyleminden 8 ay ertelenmiş hapis istedi

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Paris Savcılığı, Gazze'deki sivillere yönelik ifadeleri nedeniyle nefret söyleminde bulunmaktan yargılanan öğretmen, edebiyatçı ve köşe yazarı kadın için 8 ay ertelenmiş hapis ve 4 bin avro para cezası istedi. Paris Ceza Mahkemesi kararını 13 Kasım'da açıklayacak.

Fransa'da savcılık, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'yle ilgili nefret söyleminde bulunan öğretmen, edebiyatçı ve köşe yazarı kadın hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası ve para cezası talep etti.

Liberation gazetesinin haberine göre, Paris Savcılığı, 2025 yılında bir televizyon yayınında Gazze'deki sivillere yönelik ifadeleri nedeniyle nefret söyleminde bulunmak ve insanlığa karşı suç propagandası yapmaktan yargılanan öğretmen, edebiyatçı ve köşe yazarı Barbara Lefebvre hakkında 8 ay ertelenmiş hapis cezası ve 4 bin avro para cezası istedi.

Fransız öğretmen Lefebvre, 20 Şubat 2025'te İsrail merkezli İ24 kanalında katıldığı bir programda "Gazze'deki sivillerin de Hamas kadar sorumlu olduğunu ve Gazze'nin boşaltılması gerektiğini" söylemişti.

Müslüman karşıtı söylemleriyle bilinen Lefebvre, Fransa'daki başörtüsü tartışmalarında da ayrılıkçı ifadeler kullanmıştı.

Paris Ceza Mahkemesi, Lefebvre hakkındaki kararını 13 Kasım'da açıklayacak.

Kaynak: AA
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