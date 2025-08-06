Parçalanmış Teknede Kayıp İş İnsanı Aranıyor

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Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknede, Yalova'dan denize açılan yat üretimcisi Halit Yukay'dan haber alınamıyor. Sahil Güvenlik ekipleri, kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki iş insanı aranıyor.

Yalova'dan denize açıldığı belirlenen yat üretimi yapan iş insanı Halit Yukay'dan (43) haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine haber verilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler denizde arama çalışması başlattı.

Ekipler, "Graywolf" isimli tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak sürüklenirken buldu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, teknede tek kişi bulunduğunu ve konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirterek "Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ama parçalanmış vaziyette. Kayıp kişi aranıyor." dedi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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