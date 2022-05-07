Para okçu Bahattin Hekimoğlu, Paris'te altın madalya hedefliyor

Para okçu Bahattin Hekimoğlu, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Denizde geçirdiği kaza sonucu 17 yaşından bu yana hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren 33 yaşındaki Bahattin Hekimoğlu, babasının gayretiyle 2017'de okçuluk sporuna başladı.

Kısa sürede büyük gelişme gösteren sporcu, 2018'de Avrupa, 2019'da dünya şampiyonu oldu. Bahattin Hekimoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda "erkekler makaralı yay W1" kategorisinde bronz madalya kazandı.

Bahattin Hekimoğlu, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda da altın madalya kazanarak, en büyük destekçisi ailesine armağan etmek istiyor.

"Asla vazgeçmeden koşun"

Bahattin Hekimoğlu, Wings for Life World Run 2022 etkinliğine katılmak için geldiği İzmir'de AA muhabirine, kaza sonrası psikolojik sorunlar yaşadığını ve kendisini 2 yıl eve hapsettiğini söyledi.

Dışarıya çıktığında neler yapabileceğini gördüğünü anlatan Bahattin Hekimoğlu, "İnanıyorum ki evinde onlarca şampiyon, onlarca yetenek yatıyor. Onlara şunu söylemek istiyorum, dışarı çıkın, bir hedef koyun ve hedefin peşinden asla vazgeçmeden koşun." diye konuştu.

Okçuluğa 28 yaşında başladığını vurgulayan milli sporcu, şöyle devam etti:

"Çok geç ama içimde herhalde böyle bir yetenek varmış. Bu yetenek sayesinde de Türkiye'de ilklere imza attım. Bunun haklı gururunu yaşadım. Spor hayatıma fiziksel güç anlamında çok büyük katkıları oldu. Bir yerden bir yere transferimde çok zorlanırken şimdi çok daha rahat bir şekilde kendi başıma transferimi gerçekleştiriyorum. Kendim seyahat edebiliyorum. Aynı zamanda sosyalleşme anlamında da çok fayda sağladı. Yurt dışında bile arkadaşlarım, rakiplerim var."

Hazırlıklarını 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na göre yaptığını ve hedefinin altın madalya olduğunu aktaran Bahattin Hekimoğlu, "Benim gelişimimde, başarımda en büyük faktör babamdır, ailemdir. Ailem hep destekçiydi. Ben de onlara başarıyla karşılığını verdim. Tüm madalyalarım babama armağan olsun. Babam 14 yıl boyunca beni sırtında evden indirip, çıkardı. Benim için yeri gerçekten çok ayrı." ifadelerini kullandı.