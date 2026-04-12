Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta maçında Tottenham, deplasmanda Sunderland'e 1-0 kaybetti. İngiliz devi 18. sırada kalarak küme düşme potasından kurtulamadı.

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Sunderland ile Tottenham karşı karşıya geldi. Işık Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sunderland, 1-0'lık skorla kazandı.

TEK GOL MUKIELE'DEN GELDİ

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ev sahibi Sunderland'e galibiyeti getiren golü 61. dakikada Nordi Mukiele kaydetti.

TOTTENHAM'IN GALİBİYET HASRETİ 14 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Tottenham, Roberto De Zerbi yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı ve ligdeki galibiyet hasreti 14 maça yükseldi. İngiliz devi, 30 puanda kalarak 18. sırada ve küme düşme yer aldı. 3 puana ulaşan Sunderland ise 46 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham, Brighton'ı konuk edecek. Sunderland, Aston Villa deplasmanına gidecek.

