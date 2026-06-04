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Para istediği babası tarafından çıkan tartışmada öldürülmüştü; toprağa verildi

Para istediği babası tarafından çıkan tartışmada öldürülmüştü; toprağa verildi
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Adana'da emekli polis memuru Faruk Kayhan, kendisinden para isteyen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Cenaze Kozan'da toprağa verilirken, baba emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

ADANA'da para istediği emekli polis memuru babası Faruk Kayhan (52) tarafından, çıkan tartışmada tabancayla öldürülen Ahmet Kaan Kayhan (23), Kozan ilçesinde toprağa verildi. Şüpheli Faruk Kayhan'ın ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Emekli polis memuru Faruk Kayhan, kendisinden para isteyen, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan'a olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Ahmet Kaan Kayhan, bıçakla babasına saldırdı. Bunun üzerine belindeki tabancayı çıkaran Faruk Kayhan, oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden vurarak öldürdü. Cep telefonuyla kendisini ihbar edip, oğlunun başında bekleyen Faruk Kayhan, gelen polis ekiplerine teslim oldu. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlanan Ahmet Kaan Kayhan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Kozan ilçesine götürüldü. Kozan Asri Mezarlığı'nda Kayhan için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kayhan ailesinin yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Kayhan'ın cenazesi toprağa verildi.

Gözaltındaki Faruk Kayhan'ın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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