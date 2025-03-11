Papa Francis'in sağlık durumu iyiye gidiyor

Vatikan'dan Papa Francis'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Papa'nın ölüm riski taşımadığı ve hastanede aldığı tedaviye iyi yanıt verdiği bildirildi.

Vatikan, 14 Şubat'tan beri tedavi altında olan Papa Francis'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme notu paylaştı. Vatikan'ın son tıbbi güncellemesinde, doktorlar tarafından konulan "ihtiyatlı" teşhisinin kaldırılmasına karar verildiği duyuruldu.

PAPA'NIN SAĞLIK DURUMUNDA İYİLEŞME

Son günlerde sağlık durumunda iyileşmeler görülen Papanın ilaç tedavilerine yanıt verdiği bildirildi. Vatikan, Papa Francis'in hastanede tedavisinin devam edeceğini açıkladı. Öte yandan Papa Francis'in taburcu olma zamanı hakkında net bir bilgi paylaşılmadı.