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Papa Francis'in Cenaze Töreni 26 Nisan'da Gerçekleşecek

Papa Francis'in Cenaze Töreni 26 Nisan'da Gerçekleşecek
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Vatikan, Papa Francis'in cenaze töreninin 26 Nisan Cumartesi günü Aziz Petrus Bazilikası'nda düzenleneceğini duyurdu. Törene Donald Trump, Emmanuel Macron ve Volodimir Zelenski gibi dünya çapında liderlerin katılacağı bekleniyor.

(ROMA/VATİKAN) - Vatikan, Papa'nın cenaze töreninin 26 Nisan Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da Aziz Petrus Bazilikası'nda düzenleneceğini bildirdi. Törene ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski katılacak.

Papa Francis'in 88 yaşında dün vefat etmesinin ardından bugün kardinaller Papa'nın cenaze töreninin ne zaman olacağını ve bir sonraki Papa seçimi sürecini konuşmak adına sabah yerel saatle 09.00 gibi bir araya geldi.

Vatikan'dan edinilen bilgiye göre, Papa Francis'in cenaze töreni 26 Nisan Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da gerçekleştirilecek. Ayinin ardından tabut Aziz Petrus Bazilikası'na, oradan da Francis'in isteği üzerine defnedilmek üzere Santa Maria Maggiore Bazilikası'na götürülecek.

Aziz Petrus Bazilikası'nda düzenlenecek törene, çok sayıda devlet başkanı ve kraliyet yetkilisinin de katılması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, törene katılacağı söyleyen ilk isim olurken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de Papa'nın cenaze töreninde yer alacağını bildirdi.

Yeni Papa'nın seçilmesi için ise bir önceki Papa'nın ölümünden 15-20 gün sonra Konklav (Papa seçimi için toplanan meclis) tarafından yapılması gerekiyor. 90'dan fazla ülkeden 250'nin üzerinde kardinal bulunuyor, ancak sadece 135 kardinal, konklavda yer alabiliyor.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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