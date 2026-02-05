Haberler

Papa 14. Leo, Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü

Güncelleme:
Papa 14. Leo, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Avrupa Birliği üyelik sürecini ve Batı Balkanlar'daki siyasi durumu ele aldı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve kilise-sivil toplum ilişkileri üzerinde duruldu.

Başbakan Rama, Papa'nın ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile de bir araya geldi.

Vatikan'ın açıklamasında, "Samimi görüşmeler sırasında iki ülke arasındaki iyi ikili ilişkilere vurgu yapıldı ve ülkedeki kilise ile sivil toplum arasındaki ilişkilerde ortak ilgi alanlarına giren konular ele alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Görüşmenin devamında ayrıca, Batı Balkanlar ülkelerindeki durum ile Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne tam entegrasyonu yolundaki süreci de kapsayan başlıca bölgesel meseleler üzerinde durulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Haberler.com
500

