Papa 14'üncü Leo İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'ni Ziyaret Etti
Papa 14'üncü Leo, Türkiye ziyareti sırasında İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Papa, Aziz George Patriklik Kilisesi'nde ayin yapacak ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile öğle yemeği yiyecek.
Türkiye'ye ziyaretinin dördüncü gününde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14'üncü Leo, Ermeni Patrikhanesi'ndeki ziyaretinin ardından saat 10.00 sıralarında Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi.
Yoğun güvenlik önlemleri alınan patrikhaneye giren Papa 14'üncü Leo'nun, Aziz George Patriklik Kilisesi'ndeki ayine katıldıktan sonra Fener Rum Patriği Bartholomeos ile öğle yemeği yemesi bekleniyor.
13.45 sıralarında patrikhaneden ayrılması öngörülen Papa 14'üncü Leo, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan uğurlama töreninin ardından Beyrut'a gidecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel