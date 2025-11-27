Papa 14. Leo Türkiye'ye Geldi
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a gelmesi planlanan Papa 14. Leo, Cumartesi günü Volkswagen Arena'daki halka açık ayine katılacak. Volkswagen Arena'da alınan güvenlik önlemleri dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel