Papa 14. Leo'nun Dört Günlük Türkiye Seyahati Sona Erdi, Papa, Lübnan'a Gitmek Üzere Türkiye'den Ayrıldı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ve beraberindeki heyet, Türkiye ziyaretlerinin son gününde İstanbul’daki programlarını tamamladıktan sonra Atatürk Havalimanı’ndan kalkan uçakla Beyrut’a hareket etti. ITA Airways’e ait "A320neo" tipi uçak, saat 14.55’te İstanbul’dan havalandı. Papa’yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet uğurladı.

Türkiye temaslarını tamamlayan Papa'yı taşıyan ITA Airways'e ait "A320neo" tipi özel uçak, saat 14.55'te Atatürk Havalimanı'ndan, gezisinin ikinci ayağı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket etti.

Papa'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet uğurladı. Papa, havalimanında kendisini uğurlamaya gelen yetkililerle tek tek el sıkışıp vedalaştı. Merdivenlerden uçağın kapısına çıktıktan sonra bir kez durup kendisini uğurlamaya gelen kalabalığa gülümsedi ve el salladı.

Türkiye ziyaretinin son gününde, Aziz Andreas Anma Günü kapsamında gerçekleşen ayine katıldı

Papa 14'üncü Leo, İstanbul'dan ayrılmadan önce bugün Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayine katıldı. Aziz Andreas Anma Günü kapsamında gerçekleşen ayinde Papa, Patrik Bartholomeos ile birlikte dua etti ve Hristiyan birliğine yönelik mesajlar verdi.

Vatican News'in paylaştığı bilgilere göre Papa, konuşmasında farklı Hristiyan gelenekleri arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "tarih boyunca yaşanan anlaşmazlık ve çatışmalara rağmen diyaloğu sürdürme" çağrısında bulundu. Ayinde, İznik Konsili'nin mirası ve iki kilise arasındaki teolojik diyaloğun geleceği de öne çıkan başlıklar arasındaydı. Papa Leo, ayinde, Patrikhane balkonundan yapılan ortak kutsama töreninde barış, adalet ve dayanışma çağrısı yaparak; savaş bölgelerindeki insani acılara, dünyanın karşı karşıya olduğu ağır ekolojik krize ve yeni teknolojilerin toplumsal etkilerine ilişkin mesajlar verdi.

Ziyaretçi akını yaşandı, polis geniş çaplı güvenlik önlemi aldı

Papa'yı görmek isteyen çok sayıda kişi, ayinin düzenlendiği Fener Rum Patrikhanesi ve çevresindeki Balat sokaklarında toplandı. Bölgeye yoğun bir ziyaretçi akını olurken, polis geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Dört günlük Türkiye ziyareti boyunca Ankara, İstanbul ve İznik'teki programlara katılan Papa 14. Leo; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü, Sultanahmet Camisi, Mor Efrem Süryani Kilisesi, Ermeni Patrikhanesi ve Volkswagen Arena'daki büyük ayin dahil birçok dini ve kültürel noktayı ziyaret etti.

Türkiye'yi ziyaret eden 5. Papa oldu

Papa 14. Leo, Türkiye'ye gelen 5. Papa oldu. Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
