Papa 14. Leo, Lübnan'da Beyrut Limanı'nda Patlama Kurbanları İçin Dua Etti

Güncelleme:
Papa 14. Leo, Lübnan ziyaretinin son gününde Beyrut Limanı'ndaki 2020'deki büyük patlamanın olduğu alana giderek, patlamada hayatını kaybedenler için sessizce dua etti. Ayrıca Cel Ed-Dib bölgesindeki Haç Hastanesi'ni de ziyaret etti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Lübnan ziyaretinin son gününde, başkentteki Beyrut Limanı'nda 2020'deki büyük facianın yaşandığı alanı ziyaret ederek, patlamada yaşamını yitirenler için "sessizce dua" etti.

Lübnan ziyaretinin üçüncü gününe, sabah saatlerinde Cel Ed-Dib bölgesindeki Haç Hastanesi'ni ziyaret ederek başlayan Papa, burada hastane çalışanları ve gönüllülerle bir araya geldi.

Papa 14. Leo, programın devamında Beyrut Limanı'na geçerek, 2020'deki patlamada hayatını kaybedenler için "sessizce dua" etti.

Beyrut Liman'ında meydana gelen büyük patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlama 235'ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Patlama nedeniyle 300 bin kişinin de yerinden olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel



