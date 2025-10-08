Papa 14. Leo, Kardinal Parolin'e Destek Verdi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze'de yaşananları "katliam" olarak nitelendirdiği için İsrail'in eleştirdiği Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'e, Vatikan'ın görüşünü aktardığını belirterek sahip çıktı.

Kardinal Parolin'in, 6 Ekim'de Vatikan'ın resmi yayın organları L'Osservatore Romano gazetesi ile Vatican News'ta yayımlanan Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdiği röportajı, Vatikan ile İsrail arasında polemiğe yol açtı.

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin'in, söz konusu röportajda, Gazze'deki durumun son bir yılda daha ciddi ve trajik bir hal aldığını vurgulayarak, "Her gün onlarca hatta bazen yüzlerce insan ölüyor. Aralarında yalnızca orada doğmuş olmak dışında hiçbir suçu olmayan çok sayıda çocuk var. Bu katliama alışma riskiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullanması, İsrail'in Vatikan Büyükelçiliğinin tepkisini çekti.

Büyükelçiliğin sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda, Kardinal Parolin'in Gazze'de yaşananları "katliam" olarak nitelendirmesine tepki gösterilerek, bunun barış çabalarını baltalama riski taşıdığı iddia edildi.

"Kardinal, Vatikan'ın görüşünü çok iyi ifade etti"

İsrail Büyükelçiliğinin bu paylaşımlarının sorulduğu Papa 14. Leo ise Kardinal Parolin'e sahip çıkarak, "Kardinal, Vatikan'ın görüşünü çok iyi ifade etti. Barışı aramak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vatikan'da 21 Nisan'da hayatını kaybeden önceki Papa Franciscus, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin zaman zaman yaptığı daha sert tondaki açıklamalarla dikkati çekerken, halefi Papa 14. Leo'nun ise genel olarak sert açıklamalar yapmaktan kaçındığı yorumları yapılıyor.

İsrail ordusunun, 17 Temmuz'da Gazze'nin kuzeyindeki Kutsal Aile Kilisesi'ni (Latin Manastırı) vurmasının ardından Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin, o dönemde yaptığı açıklamada, İsrail'in bunun "hata" olduğuna dair yaptığı izahata "şüpheyle" yaklaşmak için gerekçeleri olduğunu belirtmiş, Papa 14. Leo da "(Gazze'de) İnsancıl hukuk kurallarına saygı gösterilsin." ifadesini kullanmıştı.