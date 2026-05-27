Papa 14. Leo'dan Gazze için yardım çağrısı Açıklaması

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İsrail ablukası altındaki Gazze’de insani yardım krizine dikkat çekerek, tüm yetkililere Gazze halkına yardım edilmesi ve yeniden inşa çalışmalarına başlanması çağrısı yaptı. Ayrıca yapay zeka, Lübnan’daki savaş ve insan hakları konularında da değerlendirmelerde bulundu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin halen insani yardım alamadığını ve buradaki insanların acı çektiğini belirterek, Gazze halkına yardım edilmesi çağrısı yaptı.

Haftalık dinlenmesi için salı günleri Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo kasabasındaki ikametgahına giden Papa, buradan çıkışında gazetecilere uluslararası meselelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zeka ve gelişen teknolojiler karşısında insanın korunmasına yönelik ilkeler içeren ve Katolik Kilisesi'nin bu konudaki yaklaşımını ortaya koyan "Magnifica Humanitas (Muhteşem İnsanlık)" adıyla papalık genelgesini dün kamuoyuna duyuran Papa 14. Leo, bu konu üzerinde Anthropic ile bugün de beraber çalıştıklarını belirtti.

Papa, "Bu konuda diyaloğu sürdürmek, gerçekten silahsızlandırılmış bir yapay zeka aramak içindir. Çünkü bugün yapay zeka ile savaş yürütülüyor. Bugün Lübnan'da başka örnekler gördük. İnsan hayatına aldırılmadan savaş yürütülüyor." dedi.

İsrail ordusunun 18-19 Mayıs'ta Akdeniz'in uluslararası sularında saldırarak alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleye ilişkin görüşleri sorulan Papa, "Orada herkesin insan haklarına saygı gösterilmesi için yeni bir çağrı yapmalıyız." yanıtını verdi.

Papa 14. Leo, İsrail ablukası altındaki Gazze'deki zor duruma da dikkati çekerek, "Ne yazık ki, Gazze halkı halen insani yardım alamıyor. Bu protestolara, zorluklara, hatta filoya katılanların eylemine neden oluyor. Bunu da tekrarlamak istiyorum, bu bir davet değil, bir çağrı. Tüm yetkililere Gazze halkına yardım etmeleri, yardımlarıyla onlara eşlik etmeleri ve yeniden inşa çalışmalarına başlamaları için çağrıda bulunuyorum. İnsanlar gerçekten halen acı çekiyorlar." diye konuştu.

Papa, nefret ve şiddetin her yerde kötü sonuçlara yol açtığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
