Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD'deki ara seçimlerden sonra daha fazla diyalog, daha az savaş, daha az bölünme görmek istediğini söyledi.

Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan 12 günlük dış gezisini dün Peru'nun başkenti Lima'da tamamlayarak bu sabah Roma'ya dönen Papa, uçakta seyahatini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vatican News'teki habere göre Papa, 13 Ekim'de geçirdiği akciğer ameliyatı ve bunun ardından konulan akciğer kanseri teşhisinden birkaç hafta sonra böylesine uzun bir seyahati gerçekleştirdiği için memnun olduğunu belirterek "Herkesin bildiği gibi oldukça zorlu bir ameliyat geçirdim ve üzerinden bir aydan biraz fazla zaman geçti. Bu seyahat zaten planlanmıştı ve başından beri bunu gerçekleştirmeyi çok istedim. Şu an yüzde 100 iyi durumda değilim ama oldukça iyiyim." dedi.

Seleflerinin, sağlık sorunlarında koma ihtimali nedeniyle şartlı istifa mektubu imzaladığı belirtilerek kendisinin de bu böyle bir mektup imzalayıp imzalamadığı sorulan Papa 14. Leo, "Hayır. Şu an için buna bir ihtiyaç görmüyorum. Kilise hukuku zaten bu konuyu ele alan çeşitli hükümler içeriyor. Şimdilik buna gerek görmüyorum." diye konuştu.

Aslen ABD'li olduğu ve dolayısıyla ülkesinde 3 Kasım'da yapılan ara seçimler için oy kullandığı hatırlatılan ve "bu seçimlerden sonra daha ılımlı mı yoksa daha fazla kutuplaşma mı" beklediği sorusu yöneltilen Papa 14. Leo, şu yanıtı verdi:

"Daha fazla diyalog, köprü kurma, uzlaşma, daha az tartışma, daha az savaş, daha az bölünme görmek isterim. Bunun da bir hayal olduğunu biliyorum ama mümkün olduğunu da biliyorum. Öyleyse görelim... Siyasi bir yorum yapmıyorum, Kilisenin sosyal doktrinini savunuyorum, umarım bazıları bunu dinler. Diyaloğu ve her zaman dinleme yeteneğini geliştirmeye çalışalım."

Katolik rahiplerin evlenebilmesine yönelik taleplerin sorulması üzerine Papa, amacının Kilise üyeleri arasında birlik ve beraberliği teşvik etmek olduğunu, bu konunun Kilise içinde bölünmelere yol açtığını belirterek Papa'nın Kilise doktrinini değiştiremeyeceğini söyledi.

Algoritmalar ve tesadüfi olmayan ancak birçok durumda kasıtlı olarak yaratılan bir kutuplaşma tarafından sürüklendiklerinin farkına vardıklarını aktaran Papa, kutuplaşmanın üstesinden gelinmesi gerektiğini, görüş ayrılıklarının olacağını ancak şiddet içeren bir dil kullanmaya gerek olmadığını kaydetti.

Papa 14. Leo ayrıca orta sınıfın daha onurlu yaşaması gerektiğini ve eşit dağılım olması gerektiğini de dile getirdi.

Kaynak: AA