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Pancar toplama makinesine düşüp, öldü

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Pancar toplama makinesine düşüp, öldü

AKSARAY'da pancar yüklediği makinenin içine düşen Suriye uyruklu Ziyat İsa (26), yaşamını yitirdi.

AKSARAY'da pancar yüklediği makinenin içine düşen Suriye uyruklu Ziyat İsa (26), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.15 sıralarında Ortaköy ilçesi Salarıalaca köyünde meydana geldi. Salih Yıldırım'a (55) ait tarlada çalışan Suriye uyruklu Ziyat İsa, dengesini kaybedip pancar yüklediği makinenin içine düştü. Durumu fark eden çiftçiler, jandarma, sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ziyat İsa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Suriyeli gencin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından makinenin içinden çıkartılıp, otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Salih Yıldırım Jandarma İtfaiye Suriye Güncel Haberler

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