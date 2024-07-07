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Panama bandıralı kruvaziyer Sinop'a geldi

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Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer 'Astoria Grande', 825 yolcusu ve 436 kişilik mürettebatıyla Sinop'a geldi. Geminin yolcuları kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek.

Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", 825 yolcusu ve 436 kişilik mürettebatıyla Sinop'a geldi.

Soçi limanından hareket eden 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Sinop limanına demirledi.

Geminin yolcuları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılandı.

Yolcular, gün boyu kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek.

Astoria Grande, Sinop'un ardından İzmir'e hareket edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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