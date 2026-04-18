Tesiste üretilen vagon yandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki vagon üretim tesisinde çıkan yangında bir vagon kullanılamaz hale geldi. Yangın, klima elektrik sisteminden kaynaklandı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hayrettin Mahallesi'nde bulunan vagon üretim ve revizyon tesisinde yapılan vagonda, klima elektrik sisteminden yangın çıktı. Alevler vagonu sararken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesinin ardından vagondaki yangın söndürüldü. Vagonda hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı