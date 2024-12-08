Üye Girişi
Haberler
Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi

Şam'dan önceki son kale muhaliflerde! Esad, bir yerden daha çekildi

 Esad masaya oturmayı kabul etti, Türkiye detayı dikkat çekici

İşte Esad'ın hayatta kalmak için hazırladığı plan

 Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım

Trump'ın açıklamasının arka planı belli oldu! Esad son çare ABD'nin kapısına dayanmış
ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek

ABD, Beşar Esad'ın gideceği tarihi açıkladı

Pamukova'da Tırın Damperi Üst Geçide Çarptı, Ulaşım Aksadı

Pamukova'da Tırın Damperi Üst Geçide Çarptı, Ulaşım Aksadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde seyir halindeki bir tırın damperinin açılması sonucu üst geçide çarpmasıyla ulaşımda aksama meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı, tırın damperi asılı kaldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, seyir halindeki tırın açılan damperinin üst geçide çarparak asılı kalması ulaşımı aksattı.

D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde giden, G.Ç'nin kullandığı 54 RK 747 plakalı tırın damperi, Alifutpaşa Düzakçaşehir Mahallesi mevkisinde açılarak üst geçide çarptı.

Kazada damper çekiciden koparak, üst geçitte asılı kaldı.

Yaralının olmadığı kazadan sonra sürücü, aracını kara yolu kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Bilecik yönünde ulaşım bir süre aksarken, sürücüler Düzakçaşehir Mahallesi yan yoluna yönlendirildi.

Damperin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
img

Adeta pişman ettiler! Beşiktaş taraftarından Cenk'e olay tepki
img

Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
img

Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

S Sport Plus CANLI izle! (GİRONA REAL MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Girona Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Esad rejimi düştü mü? SON DURUM! Mourinho maç sonu açıklamaları (Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe) 9 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Balık, Kova, Boğa burcu yorumu! 9 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Roma Lecce CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Lecce maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.