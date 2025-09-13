Pamukova'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir motosikletin dereye yuvarlanması sonucu 16 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerine müdahale eden sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. V.A'nın durumu ciddiyetini koruyor.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde dereye yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi'nde V.A. (16) yönetimindeki 54 ANA 437 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.
Kazada V.A. yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerince dereden çıkarılan V.A, Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen V.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel