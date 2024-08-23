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Pamukova'da Hafızlık İcazet Töreni

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 21 kız öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Törende öğrencilere icazet belgeleri ve hediyeler verildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 21 kız öğrenci için icazet töreni yapıldı.

İlçe Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu öğrencileri için Pamukova Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, törende yaptığı konuşmada, hafızlığın önemine değindi.

Kur'an-ı Kerim'in hayatta tatbik edilmesi gerektiğini vurgulayan Akbulut, "Bu genç kardeşlerimiz, inşallah Kur'an-ı hayatlarının her anına yansıtarak örnek kişiler olacaklar." dedi.

Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık da hafızlığın önemine dikkati çekerek, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Fatih Akın ise icazet programı düzenleyenler ile hafızları tebrik etti.

İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş da öğrencileri, hocaları ve aileleri tebrik ederek, hafızlığın bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından öğrencilere icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

Törene, Kaymakam Gürsel Temurci, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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