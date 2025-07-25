Pamukova'da Esnaf, Yangınla Mücadelede İlaçlama Makinelerini Tahsis Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan yangın Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçradı. Pamukova'da tarım aletleri satan esnaf, yangınla mücadele için 4 ilaçlama makinesini bölgeye gönderdi. Gönüllü ekiplerle birlikte yangına müdahale edildi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde çıkıp Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan yangında bir esnafın elindeki 4 ilaçlama makinesini bölgeye gönderdiği ortaya çıktı.

Yangının 3'üncü gününde, alevlerin Geyve'nin Bayat ve Osmaneli'nin Ciciler köylerinde hızla yayılması üzerine Pamukova'da adeta acil durum ilan edildi. Pamukova'da tarım aletleri satışı yapan Abdulkadir Turan, firmasında bulunan sıfır ilaçlama makinelerini yangınla mücadele için tahsis etti.

Turan, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla elinde yangın söndürmede kullanılabilecek 4 ilaçlama makinesi olduğunu duyurdu ve gönüllü vatandaşlardan kendisine ulaşmalarını istedi. Kısa sürede oluşturulan gönüllü ekip, ilaçlama tankerleri ve su tankerlerini de yanlarına alarak yangın bölgesine giderek, alevlere müdahalede bulundu.

Haber: Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu

TRT'den kovulan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Tüm emekleri için teşekkür ediyoruz

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Tüm emekleri için teşekkür ediyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.