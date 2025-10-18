Haberler

Pamukova'da 'Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali' Başladı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen 6. 'Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali' açılış töreni ile başladı. Festivalde yöresel ürünler ve el sanatları sergilenirken, Sakarya Valisi Rahmi Doğan gıdanın stratejik önemine vurgu yaptı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 6'ncısı düzenlenen "Ayva ve Yöresel Ürünler Festivali" başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova Kaymakamlığı, Pamukova Belediyesi, Pamukova ve Pamukova Ayvasını Tanıtma Derneği (PAYDER) tarafından organize edilen festivalde, yöresel ürünler, el sanatları ile yiyecek ve içecek stantları kuruldu.

Açılış töreninde konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yörenin imkanlarını, ürünlerini ortaya çıkarıp tanıtmak, çiftçinin yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Sakarya'nın tarım kenti olduğunu vurgulayan Doğan, "Sakarya'nın kuzeyinden güneyine kadar envaiçeşit ürünün yetiştiğini görebiliyorsunuz. Fındığından çileğine, ayvasına kadar bu topraklarda her türlü ürün yetişiyor. Gıda dünyada artık çok stratejik bir ürün. Gıdaya ulaşabiliyorsanız, üretebiliyorsanız siz stratejik olarak güçlü ülkesiniz demektir. Biz kendi kendimize yeten bir ülkeyiz. Fazlasını da ihraç eden bir ülkeyiz." diye konuştu.

Doğan, ülkede zaman zaman doğal afetlerin yaşandığını, devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu belirterek, çiftçilere sigorta yaparak ürünlerini güvence altına alma tavsiyesinde bulundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan da Sakarya'nın her ilçesinde farklı ürünlerin yetiştirildiğini, her coğrafyada farklı güzelliklerin olduğunu kaydetti.

Erdoğan, dünyanın iklim kriziyle boğuştuğunu, böyle bir gerçeklik olduğunu ifade etti.

İklim Kanunu'na değinen Erdoğan, "İklim Kanunu'nu ile inanıyorum ki çok önemli yaptırımlar gelecek. Bu kanun hem vatandaşı hem çiftçiyi hem yatırımcıyı koruyan kollayan bir kanun. İklim kriziyle dünya karşı karşıyayken bizim de çok ivedilikle önlem almamız gerekiyordu. Bu kanun da en önemli önlemlerden biri olacak." diye konuştu.

Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci, ilçede çeşitli ürünlerin yetiştirildiğini, festivalde de bu ürünlerin sergilendiğini söyledi.

Bölgenin yangın, zirai don gibi zor süreçten geçtiğini dile getiren Temurci, "Günün sonunda festivalimizi yaparak hem geleneğimizi sürdürdük hem de vatandaşlarımıza bu olumsuzlukları unutacakları bir an yaşatmış olduk." dedi.

PAYDER Başkanı Abdullah Özçelik, festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Meyvelerimiz, sebzelerimiz, işlenmiş ürünlerimiz, hanımlarımızın evde yaptığı çeşitli ürünlerimiz var. Hem güzel bir pazar oluşuyor, girdi oluyor hem de ilçemizin tanıtımına katkısı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Festival kapsamında Pamukova ayvası, üzümü, ayva tatlısı, çilek reçeli ve enginar yemeği yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Açılış programına, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burak Erken, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festival, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
