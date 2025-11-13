Haberler

Pamukkale Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti

Pamukkale Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti
Güncelleme:
Pamukkale Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreni, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör'ün katılımıyla düzenlendi. Eğitim ve bilginin önemi vurgulandı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, bir milletin medeniyet inşasında eğitimin rolünün tartışmasız bir hakikat olduğunu söyledi.

Bilginin bir milletin geleceğini aydınlatan en güçlü ışık olduğunu belirten Coşkun, "Pamukkale Üniversitesi şehrimizin ve ülkemizin üretken ruhudur. Bugün şehrimiz, bilimin, teknolojinin ve yeniliğin ışığında Pamukkale Üniversitemizin öncülüğünde birikimini sürdürmektedir. Üniversitemizde atılan her adım, kurulan her hayal bu topraklara bereket ülkemize güç insanlığa umut olacaktır." diye konuştu.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ise üniversitelerin insanın hakikat arayışını, bilginin hikmete dönüşme çabasını ve insanlığa değer katma idealini tazelediğini dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, sunum gerçekleştirdi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
