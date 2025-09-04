Haberler

Pamukkale'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir parkta çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Parkı'nda Eren T. ile Mustafa T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan Eren T'yi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Bacağından yaralanıp bölgeden uzaklaşan Mustafa T. ise polis ekiplerince yakalanarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
