'Merdivenden düştü' denilerek hastaneye getirilen 7,5 aylık bebek, darbedilmiş

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, annesi G.B. tarafından 'Merdivenden düştü' denilerek hastaneye getirilen 7,5 aylık U.C.S.'nin darbedildiği belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında bebeği darbettikleri belirlenen G.B. ile sevgilisi H.C.P. tutuklandı.

Kentte yaşayan G.B., 4 Aralık'ta 7,5 aylık erkek bebeği U.C.S.'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne getirip merdivenden düştüğünü söyledi. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen bebeğin darbedildiği belirlendi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bebeği darbettikleri gerekçesiyle anne G.B. ile sevgilisi H.C.P. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ile sevgilisi çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan U.C.S. bebek, 18 Aralık'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.