Palu'da Maden İşçisinin Cansız Bedeni Bulundu

ELAZIĞ'ın Palu ilçesi Kayaönü köyündeki maden işletmesinde meydana gelen göçükte mahsur kalan ve cansız bedenine ulaşılan işçi Hasan Coşkun (45), toprağa verildi.

Palu ilçesi Kayaönü köyünde faaliyet gösteren krom madeninde, dün sabah, bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçükten 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 4 çocuk babası Hasan Coşkun göçük altında kaldı.

Bölgeye AFAD, UMKE ve tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışmaları sonucu Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Coşkun'un cenazesi, yakınları tarafından alınıp Alacakaya ilçesi Halkalı köyüne getirildi. Cenazeye Coşkun'un yakınları ile Vali Numan Hatipoğlu, Milletvekili Ejder Açıkkapı, Alacakaya Kaymakamı Batuhan Sarıoğlu ve bölge halkı katıldı. Hasan Coşkun, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber ve Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,