Palandöken'de kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti; kayak merkezi dronla görüntülendi

Güncelleme:
Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Konaklı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 40 santimetreye çıktı. Yağış, kayak tutkunlarını sevindirdi.

ERZURUM'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti. Konaklı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Palandöken, dronla görüntülendi.

Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Palandöken Kayak Merkezi'nde etkili oldu. Sezonu geçen yıldan biriktirilen kar ve üretilen yaklaşık 300 bin metreküp karla açan Palandöken, yağışla birlikte tamamen beyaza büründü. Etkisini artıran kar yağışı sebebiyle Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti. Yaklaşan yeni yıl öncesi yaşanan kar yağışı kayak sporuna gönül verenleri mutlu etti.

Palandöken'de etkili olan kar yağışı Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş. görevlileri tarafından dronla görüntülendi.

Konaklı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

