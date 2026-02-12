Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 242 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 242 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 242, Hakkari'de 239, Konaklı'da 203, Ergan'da 202, Nemrut'ta 192, Sarıkamış'ta 150, Uludağ'da 145, Kümbet'te 141, Erciyes'te 127, Yedikuyular'da 121, Davraz'da 92, Murat Dağı'nda 88, Ilgaz'da 77, Çambaşı'nda 69, Zigana ve Hesarek'te 55, Denizli'de 45, Süleymaniye'de 33, Yalnızçam'da 30, Keltepe'de 25, Hazarbaba'da 20, Mersivan'da 15, Akdağ'da 6 ve Elmadağ'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 12.02.2026 En düşük En yüksek Palandöken KY -6 -2 Hakkari YKY -6 -2 Konaklı KY -6 -2 Ergan KKY -4 0 Nemrut YKY -2 -1 Sarıkamış ÇB -5 0 Uludağ KKY 2 6 Erciyes KY -6 2 Davraz KY -3 2 Murat Dağı KY -3 3 Ilgaz KY -4 0 Çambaşı KY -3 3 Hesarek YKY -2 -1 Denizli SY -3 3 Yalnızçam ÇB -9 0 Keltepe KY -3 0 Mersivan ÇB -4 5 Akdağ SY 0 8

(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, SY: Sağanak yağışlı)