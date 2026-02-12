Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 242 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de kaydedildi. Hakkari, Konaklı ve Ergan gibi diğer merkezlerde de yüksek kar kalınlıkları ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 242, Hakkari'de 239, Konaklı'da 203, Ergan'da 202, Nemrut'ta 192, Sarıkamış'ta 150, Uludağ'da 145, Kümbet'te 141, Erciyes'te 127, Yedikuyular'da 121, Davraz'da 92, Murat Dağı'nda 88, Ilgaz'da 77, Çambaşı'nda 69, Zigana ve Hesarek'te 55, Denizli'de 45, Süleymaniye'de 33, Yalnızçam'da 30, Keltepe'de 25, Hazarbaba'da 20, Mersivan'da 15, Akdağ'da 6 ve Elmadağ'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez12.02.2026En düşükEn yüksek
PalandökenKY-6-2
HakkariYKY-6-2
KonaklıKY-6-2
ErganKKY-40
NemrutYKY-2-1
SarıkamışÇB-50
UludağKKY26
ErciyesKY-62
DavrazKY-32
Murat DağıKY-33
IlgazKY-40
ÇambaşıKY-33
HesarekYKY-2-1
DenizliSY-33
YalnızçamÇB-90
KeltepeKY-30
MersivanÇB-45
AkdağSY08
(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, SY: Sağanak yağışlı)
Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
Haberler.com
