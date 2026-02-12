Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 242 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de kaydedildi. Hakkari, Konaklı ve Ergan gibi diğer merkezlerde de yüksek kar kalınlıkları ölçüldü.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 242 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 242, Hakkari'de 239, Konaklı'da 203, Ergan'da 202, Nemrut'ta 192, Sarıkamış'ta 150, Uludağ'da 145, Kümbet'te 141, Erciyes'te 127, Yedikuyular'da 121, Davraz'da 92, Murat Dağı'nda 88, Ilgaz'da 77, Çambaşı'nda 69, Zigana ve Hesarek'te 55, Denizli'de 45, Süleymaniye'de 33, Yalnızçam'da 30, Keltepe'de 25, Hazarbaba'da 20, Mersivan'da 15, Akdağ'da 6 ve Elmadağ'da 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|12.02.2026
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-6
|-2
|Hakkari
|YKY
|-6
|-2
|Konaklı
|KY
|-6
|-2
|Ergan
|KKY
|-4
|0
|Nemrut
|YKY
|-2
|-1
|Sarıkamış
|ÇB
|-5
|0
|Uludağ
|KKY
|2
|6
|Erciyes
|KY
|-6
|2
|Davraz
|KY
|-3
|2
|Murat Dağı
|KY
|-3
|3
|Ilgaz
|KY
|-4
|0
|Çambaşı
|KY
|-3
|3
|Hesarek
|YKY
|-2
|-1
|Denizli
|SY
|-3
|3
|Yalnızçam
|ÇB
|-9
|0
|Keltepe
|KY
|-3
|0
|Mersivan
|ÇB
|-4
|5
|Akdağ
|SY
|0
|8