Erzurum'da Dev Türk Bayrağı Zipline Hattına Asıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş.'nin arama kurtarma ekibi, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki zipline hattına dev Türk bayrağı astı. 2250 metre rakımda gerçekleştirilen bu etkinlik, Mardin'deki bir bayrağa yönelik saldırıya tepki olarak düzenlendi.
Mardin'de Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösteren Palandöken Kayak Merkezi'nin işletmesini üstlenen Ejder 3200 A.Ş.'nin 6 kişilik arama kurtarma ekibi, 2250 metre rakımdaki zipline hattına tırmandı. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra 6 görevli, dev Türk bayrağını 70 metre yüksekliğindeki zipline hattına astı.
