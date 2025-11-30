Haberler

Palandöken Kadın Doğum Kongresi Sona Erdi

Güncelleme:
Erzurum'da düzenlenen ve 400'den fazla akademisyen ile kadın doğum doktorunun katıldığı Palandöken Kadın Doğum Kongresi, kadın sağlığı, doğum oranları ve normal doğumun teşvik edilmesi gibi konuları gündeme getirdi.

Erzurum'da, Türkiye'nin dört bir yanından 400'den fazla akademisyen ve kadın doğum doktorunun katılımıyla düzenlenen "Palandöken Kadın Doğum Kongresi" sona erdi.

Doğu Anadolu Kadın Sağlığı Derneği, Kadın Sağlığı Dernekleri Federasyonu ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından Palandöken Dağı'ndaki bir otelde cuma günü başlayan kongre, son gününde sunumlarla devam etti.

Doğum oranlarının azalması ve normal doğuma teşvik konularına dikkat çekilen kongre, "Doğum sayısı, kadın sağlığı ve ülke geleceği için önemli mi?", "Doğum sayısının bu kadar azalması gerçekten bir beka sorunu mu? Ülkemizi neler bekliyor?" ve "Benign jinekoloji" gibi konu başlıklarının panel ortamında tartışılması ve bildirilerin hazırlanmasıyla sona erdi.

Doğu Anadolu Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Doç. Dr. Emsal Pınar Topdağı Yılmaz, AA muhabirine, yoğun katılımla düzenledikleri kongreyi tamamladıklarını söyledi.

Kadın sağlığı derneklerinin bir çatı altında birleştiği federasyonun, kongredeki konularla ilgili bildiri yayımlayacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Güncel literatürde, dünyada ne konuşuluyorsa Palandöken Dağı'nda, Erzurum'da bu konular konuşuldu. Çok sayıda dernek başkanı, hastane başhekimleri ve kadın doğum uzmanlarının katılımıyla kongremiz sona erdi. Kongrenin son gününde Derneğin Onursal Başkanı Prof. Dr. Yakup Kumtepe hocamız bildiri niteliğinde konuşmalar yaptı."

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
