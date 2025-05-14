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Palandöken Geçidi'nde Kar ve Tipi Ulaşımı Zorlaştırdı

Palandöken Geçidi'nde Kar ve Tipi Ulaşımı Zorlaştırdı
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Erzurum-Tekman karayolundaki Palandöken geçidinde etkili olan kar yağışı ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda mahsur kalan sürücüler birbirlerine yardım ederken, bazıları zincir takmak zorunda kaldı.

Palandöken Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli

ERZURUM - Erzurum ve çevresinde etkili olan kar yağışı sonrası Erzurum- Tekman karayolundaki Palandöken geçidinde tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Erzurum'da son üç gündür devam eden sağanak yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Erzurum-Tekman karayolu 2 bin 885 rakımlı Palandöken geçidinde etkili olan tipi sürücüleri zor durumda bıraktı. Yolda mahsur kalan sürücüler bir birlerine yardım ederek çıkmaya çalıştı. Bazı araçlar zincir takarken kar lastiğini sökmeyen sürücüler ise zaman zaman patinaj yaparak güçlükle de olsa yola devam edebildiler.

Öte yandan Erzurum - Bingöl karayolu Herdo deresi mevkiinde de kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UĞUR BUDAK - Güncel
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