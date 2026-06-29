Haberler

Pakistan: 10 Temmuz'dan İtibaren Vizesiz Tüm Afgan Vatandaşları Tutuklanacak

Pakistan: 10 Temmuz'dan İtibaren Vizesiz Tüm Afgan Vatandaşları Tutuklanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan İçişleri Bakanlığı, 10 Temmuz'dan itibaren geçerli vizesi olmayan tüm Afgan vatandaşlarının derhal tutuklanması ve sınır dışı edilmesi talimatını verdi. Karar, yasadışı yabancıların geri gönderilmesi planı kapsamında alındı.

İSLAMABAD, 29 Haziran (Xinhua) -- Pakistan İçişleri Bakanlığı, 10 Temmuz'dan itibaren, geçerli vizesi olmadan ülkede ikamet eden tüm Afgan vatandaşlarının derhal tutuklanması talimatı verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın pazar günü tüm eyaletlerin genel sekreterliklerine, kuzeydeki Gilgit-Baltistan bölgesine, Pakistan kontrolündeki Keşmir'e ve İslamabad Başkent Bölgesi yönetimine gönderdiği tebligatın, Yasadışı Yabancı Uyruklu Kişilerin Geri Gönderilmesi Planı'na ilişkin 1 Haziran'da düzenlenen değerlendirme toplantısında alınan kararlar doğrultusunda hazırlandığı belirtildi.

Talimat uyarınca eyalet hükümetleri, bölge yönetimleri, polis ve kolluk kuvvetlerinin, vize süresi dolanlar da dahil olmak üzere Afgan vatandaşlarının ülkelerine iade ve sınır dışı süreçlerini hızlandırması ve geri gönderme planını sıkı şekilde uygulaması gerekiyor.

Bakanlık, 11 Temmuz'dan itibaren geçerli vizesi olmayan Afgan vatandaşlarının sayısı, haklarında yapılan işlemler ve mevcut durumları hakkında bakanlığa günlük rapor sunulmasını da istedi.

Pakistan, 2023 yılında ülkede kaçak şekilde bulunan yabancı uyruklu kişilere yönelik büyük bir operasyon başlatmış, geçen yıl da yüz binlerce Afgan vatandaşının oturum iznini iptal ederek yabancı uyruklu kişileri ülkelerine geri gönderme çalışmalarına hız vermişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre, 2025 yılında Pakistan'da bulunan 1 milyondan fazla Afgan mülteci ülkelerine geri döndü. Dönüşlerin bu yıl da devam ettiğini belirten ajans, Pakistan ve İran'da bulunan 150.000'e yakın Afgan mültecinin şubat ortasına kadar ülkesine geri döndüğünü bildirdi.

Kaynak: Xinhua
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor

Özel'den taşları yerinden oynatacak adım! Bugün düğmeye basıyor
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti

Komşu komşuyu vurdu! Sınır operasyonunda 29 kişi öldü
Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi

Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Güzel başlayan düğün kabusa döndü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Putin'in ordusunda alarm! Askerlerin hayatta kalma süresi sadece 20 dakika

Cepheye gönderdiği askerlerle ilgili detay Putin'i derinden sarsacak
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Niğde'deki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 tutuklama

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 2 tutuklama
Almanya’da sıcaklık rekoru kırıldı, Türk doktor isyan etti

Sıcaklık rekorunun kırıldığı ülkede çalışan Türk doktor isyan etti