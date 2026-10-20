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Pakistan ve Katar içişleri bakanları iç güvenlik işbirliğini güçlendirme kararı aldı

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Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile Katar İçişleri Bakanı ve İç Güvenlik Gücü Komutanı Şeyh Halife bin Hamed Al Sani, Doha'da bir araya gelerek iç güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme kararı aldı. Görüşmede bölgedeki mevcut durum ve bölgesel barış da ele alındı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ile Katar İçişleri Bakanı ve İç Güvenlik Gücü Komutanı Şeyh Halife bin Hamed Al Sani iki ülke arasındaki iç güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Pakistan İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Nakvi ve mevkidaşı Al Sani Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede iç güvenlikle ilgili sektörlerde ikili işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığı belirtilen açıklamada, ikilinin bu konuda mutabık kaldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ikilinin görüşmede bölgedeki mevcut durum ve bölgesel barışla ilgili konuları ele aldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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