Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Kanadalı mevkidaşı Anand ile telefonda görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile telefon görüşmesinde ABD ile İran arasındaki mutabakatı ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dar'ın mevkidaşı Anand ile telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, Anand'ın, Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki arabuluculuk rolünü takdir ettiği aktarıldı.

Görüşmede, yarın İsviçre'de imzalanacak mutabakatın ele alındığı belirtilen açıklamada, Pakistan ile Kanada arasındaki ilişkilerin de görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Dar ve Anand'ın, karşılıklı çıkar alanlarında işbirliğini artırmaya bağlı olduklarını dile getirdiği aktarıldı.