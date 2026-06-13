Pakistan ve İsviçre dışişleri bakanları, ABD-İran konusunu görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, ABD- İran konusunu ele aldıkları telefon görüşmesi yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, İsviçreli mevkidaşı Cassis ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ABD ile İran arasında kat edilen yolu "cesaret verici" olarak nitelendiren iki bakan, verilen çabaların bölgede en kısa zamanda barış ve istikrara yol açmasını umduklarını kaydetti.

Dar ve Cassis, yakın iletişim halinde olunması konusunda mutabık kaldı.