Haberler

Pakistan ve İsviçre dışişleri bakanları, ABD-İran konusunu görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis, telefon görüşmesinde ABD-İran arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. İki bakan, bölgede barış ve istikrar umuduyla çabaları cesaret verici bulduklarını ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, ABD- İran konusunu ele aldıkları telefon görüşmesi yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, İsviçreli mevkidaşı Cassis ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ABD ile İran arasında kat edilen yolu "cesaret verici" olarak nitelendiren iki bakan, verilen çabaların bölgede en kısa zamanda barış ve istikrara yol açmasını umduklarını kaydetti.

Dar ve Cassis, yakın iletişim halinde olunması konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de

LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman zirvesi! Karar toplantısı yapılacak

Ve beklenen oldu! Son kararı Aziz Yıldırım verecek

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek bombası! Al Hilal ile temas kuruldu

Galatasaray bombayı Fener'in eski yıldızıyla patlatıyor