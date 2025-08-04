Pakistan ve İran Liderlerinden İlişkileri Güçlendirme Vurgusu

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptıkları görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme kararlılıklarını belirtti. Liderler, bölgesel barış için diplomatik çabaların önemine dikkat çekti.

İSLAMABAD, 4 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptıkları görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yinelediklerini söyledi.

Resmi açıklamalara göre Pezeşkiyan, 2-3 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği Pakistan ziyaretinde Şerif ve Zerdari ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Pezeşkiyan'ın Şerif ile gerçekleştirdiği görüşmede Pakistan ve İran arasındaki köklü ilişkilere vurgu yapan taraflar bu bağları daha da geliştirme sözü verdi.

Pezeşkiyan'ın Zerdari ile olan görüşmesinde ise iki lider, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması için eşgüdümlü diplomatik çabaların önemine dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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