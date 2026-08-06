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Pakistan'dan Körfez Gerilimi İçin Diplomasi Çağrısı

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı meselesi başta olmak üzere Körfez bölgesi ve Orta Doğu'daki gerilimin çözümü için diplomatik etkileşimi desteklediğini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı meselesi başta olmak üzere Körfez bölgesi ve Orta Doğu'daki gerilimin çözümü için diplomatik etkileşimi desteklediğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, düzenlediği günlük basın toplantısında, İran ve Körfez'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pakistan'ın Hürmüz Boğazı başta olmak üzere Körfez ve Orta Doğu'daki gerilimin çözüme kavuşturulması için çabalarını sürdürdüğünü belirten Andrabi, Umman'ın bölge barışı ve istikrarı için "yapıcı bir rol" oynadığını söyledi.

Andrabi, "Pakistan, bu çatışmada diplomatik etkileşimlerin peşinde olmaya ve kapsamlı, adil ve kalıcı çözüme ulaşılması amacıyla samimi çabaların tümünü desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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