Pakistan'da TTP operasyonu: 18 militan etkisiz

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde Pakistan Talibanı (TTP) bağlantılı 18 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminin (ISPR) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Belucistan'daki TTP bağlantılı militan hareketliliğine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Belucistan'ın bir kasabasında militanlara ait patlayıcıların infilak etmesi sonucu 8 militanın yanı sıra yakınlardaki 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın sorumlularına yönelik operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin 10 militanı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, böylece bu iki olayda etkisiz hale getirilen militanların toplam sayısının 18 olduğu, öte yandan 2 askerin de çatışmalarda yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA