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Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a "sarsılmaz" desteğini yineledi

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- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye ve Suudi Arabistan ile kurulan Mekke Savunma İttifakı'nın Genel Sekreteri olarak atanan Pakistanlı emekli Korgeneral Nauman Mahmood ile görüştü

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesi ile Türkiye ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'ın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin korunmasına "sarsılmaz biçimde bağlı olduklarını" bildirdi.

Pakistan Başbakanlık Ofisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre Şerif, Mekke Savunma İttifakı'nın Genel Sekreteri olarak atanan Pakistanlı emekli Korgeneral Nauman Mahmood ile başkent İslamabad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Mekke Savunma İttifakı'nı bölgede barış, birlik ve istikrar adına "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendiren Şerif, Pakistan'ın bu ittifak kapsamında Suudi Arabistan'ın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin korunmasına "sarsılmaz biçimde bağlı olduğunu" vurguladı.

Şerif, Pakistan'ın Suudi Arabistan ile "omuz omuza durduğunu" ve "meşru öz savunma hakkını tam olarak desteklediğini" kaydetti.

Mahmood da göreve başlaması dolayısıyla kendisini tebrik eden Şerif'i anlaşma bağlamında işbirliğini artırmaya yönelik stratejiler konusunda bilgilendirdi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdulaziz Al Suud, 7 Ağustos'ta Mekke'de, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bölgesel sorunlara bölgesel çözümler geliştirme yönündeki taahhütlerinin ve bölgesel güvenlik ile istikrarı odağına alan ortak stratejik vizyonlarının bir yansıması olan anlaşma, üç ülkenin ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla güvenliklerinin tahkim edilmesini hedefliyor.

Kaynak: AA
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