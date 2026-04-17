Asya ülkelerinden Lübnan ile İsrail arasındaki geçici ateşkese olumlu tepki

Pakistan, Japonya ve Güney Kore, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan 10 günlük geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan arasında varılan 10 günlük geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, bunun "bölgede kalıcı bir barışın yolunu açmasını umduğunu" vurguladı.

Şerif, "Pakistan, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini yeniden teyit ediyor ve bölgede kalıcı barışa yönelik tüm çabalara destek vermeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Japonya

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Hükümet Sözcüsü ve Kabine Başsekreter Yardımcısı Ozaki Masanao da Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, ateşkese ilişkin açıklamada bulundu.

Japonya'nın bu anlaşmayı Orta Doğu'da barışa doğru atılmış önemli bir adım olarak memnuniyetle karşıladığını belirten Ozaki, anlaşmanın korunmasını ve bölgede barış ile istikrarın ilerletilmesini güçlü şekilde umduklarını vurguladı.

Güney Kore

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Park Il de yaptığı açıklamada, ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ve anlaşmanın sağlanmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Park, ateşkesin sadece ABD-İran müzakerelerinde ilerleme sağlamak için değil aynı zamanda bölgede barış ve istikrarı yeniden tesis etmek ve Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünü sağlamak için de önemli bir fırsat olmasını umduklarının altını çizdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Park, ilgili tüm tarafları ateşkesi sadakatle uygulamaya ve Lübnan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini belirtmişti.