Pakistan'ın Pencap Eyaletinde Yükselen Sıcaklıklar Nedeniyle Okullar Erkenden Yaz Tatiline Girdi
LAHOR, 28 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor kentinde yaz tatiline çıkan öğrenciler, 27 Mayıs 2025. Pakistan'ın Pencap eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle okullar erkenden yaz tatiline girdi.
LAHOR, 28 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor kentinde yaz tatiline çıkan öğrenciler, 27 Mayıs 2025.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle okullar erkenden yaz tatiline girdi. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel