Pakistan'ın Pencap Eyaletinde Yükselen Sıcaklıklar Nedeniyle Okullar Erkenden Yaz Tatiline Girdi

Pakistan'ın Pencap Eyaletinde Yükselen Sıcaklıklar Nedeniyle Okullar Erkenden Yaz Tatiline Girdi
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LAHOR, 28 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor kentinde yaz tatiline çıkan öğrenciler, 27 Mayıs 2025. Pakistan'ın Pencap eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle okullar erkenden yaz tatiline girdi.

LAHOR, 28 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın Lahor kentinde yaz tatiline çıkan öğrenciler, 27 Mayıs 2025.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle okullar erkenden yaz tatiline girdi. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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